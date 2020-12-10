مقتل 6 أشخاص في انفجار غاز بطهران... فيديو

ووفقا لموقع "راديو فردا" الإيراني، أعلن مسؤولون في إسلامشهر عن مقتل 6 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.
فرماندار #اسلامشهر:— خبرگزاری ایمنا (@imna_farsi) December 10, 2020
۶نفر در پی نشت گاز و #انفجار در روستای شمس آباد چهاردانگه جان باختند. pic.twitter.com/vc7fuOP4c0
ونقل الموقع عن نائب المدعي العام في إسلام شهر، هاشم إمامي، قوله إن "الضحايا كانوا متواجدين داخل حديقة مبنى قيد الإنشاء".
وأوضح الموقع، أنه "حتى الآن تحديد هويات 5 أشخاص من الضحايا".
وأشار الموقع إلى قيام السلطات بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.
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