مقتل 6 أشخاص في انفجار غاز بطهران... فيديو

لقى 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في انفجار للغاز ببلدة إسلامشهر بالعاصمة الإيرانية طهران.

ووفقا لموقع "راديو فردا" الإيراني، أعلن مسؤولون في إسلامشهر عن مقتل 6 أشخاص بانفجار اسطوانة غاز في منطقة شمس آباد.

فرماندار #اسلامشهر:

۶نفر در پی نشت گاز و #انفجار در روستای شمس آباد چهاردانگه جان باختند. pic.twitter.com/vc7fuOP4c0 — خبرگزاری ایمنا (@imna_farsi) December 10, 2020

ونقل الموقع عن نائب المدعي العام في إسلام شهر، هاشم إمامي، قوله إن "الضحايا كانوا متواجدين داخل حديقة مبنى قيد الإنشاء".

وأوضح الموقع، أنه "حتى الآن تحديد هويات 5 أشخاص من الضحايا".

وأشار الموقع إلى قيام السلطات بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.