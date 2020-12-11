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    السفير الروسي في واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة تعمق من الأزمة في العلاقات مع روسيا

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    قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة بحق مواطنين روسيين اثنين و6 كيانات روسية سوف تضر بالعلاقات بين البلدين بشكل أكبر.

     واشنطن - سبوتنيك. وقال في تصريحات للصحفيين إن "تصرفات الإدارة الأمريكية هي خطوة غير ودية ومضرة ضد روسيا، ومن شأنها أن تعمق الأزمة في العلاقات الثنائية".

    علم روسيا والاتحاد الأوروبي
    © Sputnik . Vladimir Sergeev
    قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

    وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إدراج فريق كرة القدم "أحمد" بمدينة غروزني الشيشانية ومؤسسة "أحمد قديروف" في قائمة العقوبات.

    ووقع ثلاثة عشر شخصا وست منظمات تحت طائلة عقوبات قائمة ماغنيتسكي واليمن. كما وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي"، والتي تم فرضها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، لتشمل ثلاثة مواطنين روس وست شركات روسية.

    وتم فرض العقوبات ضد نائب مدير الحرس الوطني في الشيشان دانييل فاسيليفيتش مارتينوف ونائب رئيس الوزراء الشيشاني فاخيت أوسمييف، والمواطن الروسي زياد سبسبي وجميعهم، بحسب تقرير وزارة المالية، "مرتبطون برمضان قديروف" رئيس الشيشان.

    كما تم إدراج المواطن الألماني تيمور دوغازاييف في قائمة العقوبات لصلته بقديروف.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, روسيا, العقوبات
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