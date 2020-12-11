مجلة "تايم" الأمريكية تختار بايدن ونائبته كمالا هاريس شخصيتا العام

موسكو - سبوتنيك. وقال المطرب بروس سبرينغستين، اليوم الجمعة، خلال إعلان الفائزين أنه "في عام 2020، فإن شخصية تايم للعام هما الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه.

وطالما شكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك في حصول بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية.