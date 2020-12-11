البنتاغون: زيادة قوات "الناتو" في أفغانستان بعد تقليص القوات الأمريكية

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، كينيث ماكينزي أن عدد قوات حلف "الناتو" في أفغانستان سيزداد بعد تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد إلى 2.5 ألف عسكري.

وذكرت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، أن البنتاغون سيستطيع مواصلة عمليات محاربة الإرهاب في حال الضرورة، إضافة إلى تدريب القوات الأفغانية على الرغم من انسحاب جزء من القوات الأمريكية.

وأكد ماكينزي أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الحفاظ على الأمن عندما سيكون عدد قواتها 2.5 ألف عسكري، وأنه "لن تكون هناك أي مشاكل" مع تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب، بتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأوضح قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم"، كينيث ماكينزي، ضرورة إحراز تقدم في عملية التسوية السلمية في أفغانستان، لافتا إلى أن حركة "طالبان" لا تهاجم القوات الأمريكية أو الغربية، لكنها تستمر بمهاجمة القوات الحكومية الأفغانية.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقا مع حركة "طالبان" في الدوحة في فبراير/شباط الماضي، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات طالبان بعدم السماح باستخدام أراضي البلاد لمهاجمة الولايات المتحدة أو مصالحها أو حلفائها.

وفي سياق متصل، سبق أن قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، في الثالث من الشهر الجاري، إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أقرت خطط الانسحاب من أفغانستان.

واستدرك ميلي قائلا، "سنحتفظ بقاعدتين كبيرتين هناك، بينما ينفذ المسؤولون أوامر الرئيس دونالد ترامب بخفض مستوى القوات إلى 2500 بحلول 15 يناير/كانون الثاني".