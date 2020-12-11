تركيا وأذربيجان توقعان اتفاقية تسمح بسفر مواطني الدولتين بجوازات السفر الداخلية

وقعت تركيا وأذربيجان على وثيقة تسمح لمواطني كلا البلدين بالزيارات المتبادلة بين الطرفين باستخدام جوازات السفر الداخلية.

ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن تركيا وأذربيجان وقعتا بروتوكول الرحلات المتبادلة للمواطنين باستخدام جوازات السفر الداخلية.

وتم التوقيع على البروتوكول، يوم الخميس، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الأذربيجانية باكو.

وقالت الوزارة في بيان: "وفقا للبروتوكول الموقع في 10 ديسمبر من قبل وزيرنا مولود جاويش أوغلو ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، سيتمكن مواطنو تركيا وأذربيجان من القيام برحلات متبادلة فقط من خلال إبراز جوازات سفرهم الداخلية".

يشار إلى أنه منذ فبراير/شباط 2020، زادت فترة الإقامة دون تأشيرة للمواطنين الأتراك في أذربيجان من 30 إلى 90 يوما.

وجاء في البيان أن "الاتفاقية الجديدة ستعزز الاتصالات بين شعوبنا وتوضح مستوى علاقاتنا مع أذربيجان".