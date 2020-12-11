واشنطن بصدد فرض عقوبات على أنقرة بسبب منظومة "إس-400" الروسية

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد تركيا بسبب شرائها لمنظومة إس-400" الصاروخية من روسيا.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر، قوله إن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات جديدة ضد أنقرة بسبب شرائها لمنظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.

وذكرت وكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على أمانة الصناعة الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وفقًا لقانون "مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وبدأت تركيا تستلم منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات التي تعاقدت على شرائها من روسيا منذ يوليو/تموز 2019. وأعلنت واشنطن اعتراضها، وطالبت أنقرة بالتخلي عن صفقة شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية وشراء منظومات "باتريوت" الأمريكية بدلا من "إس-400". ورفضت أنقرة التجاوب مع هذا المطلب.

وبات معلوما، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن تركيا تواصل اختبار ما استوردته من روسيا من منظومات "إس-400" تمهيدا لإدخالها الخدمة.

وجرّبت تركيا منظومات "إس-400" لأول مرة في 16 أكتوبر/تشرين الأول، خلال التدريب العسكري، حيث تم إطلاق 3 صواريخ اعتراضية. وأصابت الصواريخ أهدافا محددة.