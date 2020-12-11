أمريكا... حصيلة وفيات كورونا تتجاوز ضحايا الحرب العالمية الثانية

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن عدد المواطنين الأمريكيين الذين ماتوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا تجاوز ضحايا البلاد الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن جائحة كورونا حصدت أكثر من 292 ألف شخص منذ بداية الوباء في الولايات المتحدة. ووفقا لوزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، فإن عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية يناهز291557، بالإضافة إلى 113842 مدني.

وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 15271571 إصابة حتى تاريخ يوم أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 288762 حالة وفاة.

في حين بلغت إصابات فيروس كورونا المستجد أكثر من 69.14 مليون شخص على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و575595 حالة.