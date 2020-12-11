أستراليا توقف تطوير لقاح كورونا بسبب الاختبارات الإيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية عند المتطوعين

تم إيقاف تجارب لقاح لفيروس كورونا الأسترالي الجديد، التي طورتها جامعة كوينزلاند، بعد نتائج اختبار فيروس نقص المناعة البشرية الإيجابية عند عدد من المتطوعين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مطوري الدواء، نشرته شركة "CSL Limited".

وأكدت الشركة الحكومة الأسترالية أن تطوير اللقاح لن يتقدم إلى المرحلة الثانية والثالثة من التجارب. وقال البيان إن المرحلة الأولى من التجارب ستستمر، بحسب ما ذكرت صحيفة "gazeta".

في الوقت نفسه، يؤكد مطورو اللقاح أنه لا يوجد أي سبب لنقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، وقد أكدت اختبارات الأولية عدم وجود المشاركين في اختبار فيروس نقص المناعة البشرية.

إجمالاً، منذ بداية الوباء، تم اكتشاف أكثر من 69.5 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم، وأكثر من 1.5 مليون حالة وفاة.