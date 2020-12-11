محلل سياسي: لا نستبعد أن يقدم ترامب على خطوات أكثر تهورا ضد إيران

قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني صالح القزويني، إن هذه التحركات العسكرية الأمريكية بالخليج لم تكن بمعزل عن سياسة الضغوط القصوى التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، ولم يستبعد في الوقت نفسه أن تقدم إدارة ترامب على خطوات أكثر تهورا ضد إيران.

وأوضح القزويني في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن كل هذه التحركات والمواقف والتصريحات، تصب في هذا الإطار خاصة إجراءات الحظر وفرض مزيد من العقوبات ضد إيران.

وأضاف أنه من الممكن أن يقدم الرئيس الأمريكي على مهاجمة إيران، لأنه أقدم بالفعل على خطوات أكثر تهوراً من قبل، أما بالنسبة لإمكانية سماح المؤسسات الأمريكية للرئيس الأمريكي بالهجوم على إيران، فهذا غير متوقع إطلاقاً.

وبالنسبة للرد الإيراني والعملية الاستباقية الإيرانية، ليس من المستبعد أن تقوم إيران بتوجيه ضربة استباقية إيرانية في وجه الولايات المتحدة إذا فعلت الأخيرة هذا الأمر وهاجمت إيران، على حد قوله.

وكان مسؤول عسكري كشف أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى، ويعزز قواته في الشرق الأوسط، للرد على هجوم إيراني محتمل.

وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن البنتاغون يراقب عن كثب "مؤشرات مقلقة بشأن استعدادات لهجوم محتمل" من قبل ميليشيات إيرانية في العراق.

وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قلقة من أن طهران قد تستفيد من عملية الانتقال الرئاسي الأمريكي، وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى القادمة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.