الأمين العام للأمم المتحدة يكشف تهديدات تواجه العالم في العقد المقبل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن انهيار الردع النووي والافتقار إلى التنظيم في الفضاء السيبراني يمكن أن يؤدي إلى أزمة عالمية في العقد المقبل.
وقال غوتيريش خلال كلمة ألقاها في منتدى جائزة نوبل، اليوم الجمعة: "إن انهيار نظام ردع السلاح النووي وانعدام القانون في الفضاء السيبراني هما مجالان يمكن أن يؤديا إلى أزمة عالمية واسعة النطاق في العقد المقبل".
في وقت سابق، قال مسؤولون بارزون في الأمم المتحدة للجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة، يوم الجمعة، إن العام المقبل بدأ يتشكل على هيئة كارثة إنسانية وأن على الدول الغنية ألّا تسحق الدول الفقيرة في "تدافع من أجل اللقاحات" لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أنه في عام 2021، قد يواجه العالم أسوأ أزمة إنسانية منذ 75 عامًا.
وذكرت الأمم المتحدة قبل أيام، أن الجائحة والإجراءات التي اتخذتها الدول لاحتوائها والأثر الاقتصادي لذلك دفع إلى زيادة نسبتها 40 % في عدد من يحتاجون لمساعدات إنسانية وناشدت لجمع 35 مليار دولار لتمويل المساعدات.
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