بريطانيا تعدل فترة العزل الصحي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا

وجاء في بيان نشر عبر الموقع الإلكتروني للحكومة: "العزلة الذاتية ضرورية للحد من انتشار كوفيد لأنها تكسر سلسلة الإصابة. بعد مراجعة الأدلة، نحن الآن واثقون من أنه يمكننا تقليل عدد الأيام التي يتم فيها عزل المخالطين من 14 يوما إلى 10 أيام".

ووفقا للبيان الصادر عن كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، يجب على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم، عزل أنفسهم لمدة 10 أيام من بداية ظهور الأعراض أو 10 أيام من وقت إجراء اختبار وظهور إيجابية نتائجه إذا كان المرض دون أعراض.

وأضاف البيان أنه يجب على الأشخاص الذين يعودون من بلدان غير مدرجة في قائمة "ممر السفر" إلى بريطانيا عزل أنفسهم لمدة 10 أيام بدلا من 14 يوما، متابعا:

نحث الجميع على عزل أنفسهم، فهذا سينقذ الأرواح.

بدءا من يوم الاثنين 14 ديسمبر/ كانون الأول، سيتم تطبيق التغيير الجديد على فترة العزل للمخالطين وجميع أولئك الذين يخضعون للعزل الذاتي حاليا بما في ذلك الذين بدأوا العزلة قبل يوم الاثنين، على أن تحسب الفترة في اليوم التالي لظهور الأعراض أو صدور نتائج الاختبار.