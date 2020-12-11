الدفاع التركية تؤكد مقتل اثنين من قواتها شمالي سوريا

أكدت وزارة الدفاع التركية مقتل اثنين من عسكرييها، اليوم الجمعة، في هجوم إرهابي شمال محافظة الحسكة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية :"نتيجة للهجوم قتل النقيب ياسين كورت والرقيب أوغوزخان أنار. سيتم نقل جثمانهما إلى وطنهما. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للانفجار، أصيب عشرات الأشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي".

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2020

يذكر أن 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك قتلوا، أمس الخميس، بتفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وألقيت الدفاع التركية المسؤولية عن الهجوم على مسلحين أكراد من حزب العمال الكردستاني.