مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع التي تتضمن عقوبات ضد "التيار الشمالي2"

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ميزانية الدفاع، التي هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض ضدها.

واشنطن - سبوتنيك. صوت أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الميزانية، اليوم الجمعة، التي يبلغ حجمها 740 مليار دولار، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن معارضته لها وهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدها.

وينص مشروع القانون البالغ 740 مليار دولار، على وجه الخصوص على توسيع العقوبات ضد خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي2" و"التيار التركي"، وزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وفرض حظر على التعاون بين الجيش الأمريكي والروسي، بالإضافة إلى عقوبات ضد تركيا لاستيرادها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس -400" وإجراءات أخرى موجهة ضد روسيا.

وبشكل عام يقضي قانون الميزانية بتخصيص أكثر من 635 مليار دولار لتغطية الاحتياجات العامة للبنتاغون، و26.6 مليار دولار لتنفيذ البرامج في مجال أمن الطاقة و69 مليار دولار للعمليات في الخارج.

وفي 3 ديسمبر وافق الكونغرس الأمريكي على تشديد القيود على المشروع بعقوبات تطال شركات التأمين ومؤسسات إصدار التراخيص.

وهدد الجانب الأمريكي الشركات التي تعمل في تركيب أو تحديث معدات اللحام على السفن من العقوبات في حال انخراطها في المشروع الروسي الأوروبي.