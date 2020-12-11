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    العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020

    بعد الإعلان عن تطور خطير مقلق... الأمم المتحدة تتحدث عن عمليات قتل واعتقال في تيغراي

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    العالم
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    العمليات العسكرية في تيغراي (64)
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    تحدثت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن عمليات قتل واعتقال في إقليم تيغراي.

    وجاءت تلك الأحداث بعد إعلان الولايات المتحدة عن تطور خطير مقلق بمشاركة قوات إريترية في صراع تيغراي، وإعلان الحكومة الإثيوبية إعادة لاجئين فروا من قتال تيغراي.

    ونقلت وكالة "رويترز" عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المفوضية تلقت عددا "هائلا" من التقارير عن قتل لاجئين إريتريين في إقليم تيغراي الإثيوبي أو القبض عليهم أو إعادتهم قسرا إلى إريتريا خلال الشهر الماضي.

    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Eduardo Soteras
    وكالة: إثيوبيا تصر على إجراء في تيغراي تصفه الأمم المتحدة بـ"المقلق"

    وقال غراندي في بيان "إذا تأكدت هذه الأعمال فإنها تشكل انتهاكا كبيرا للقانون الدولي".

    وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد أشارت إلى أن إثيوبيا قررت إعادة اللاجئين، الذين فروا من قتال تيغراي.

    ورصدت الوكالة الأمريكية إعادة الآلاف من اللاجئين في حافلات من المخيمات الموجودة على المنطقة الحدودية مع إريتريا.

    وكانت الولايات المتحدة قد حذرت من أن القوات الإريترية نشطة بصورة كبيرة في إثيوبيا، ووصفت الأمر بـ"الخطير".

    وحذر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة مؤخرًا من أن ما تردد عن استهداف اللاجئين الإريتريين، إذا تم تأكيده، "سيكون انتهاكًا كبيرًا للمعايير الدولية".

    وقالت الوكالة إن سكان تيغراي الذين فروا إلى السودان أكدوا أن إطلاق النار جاء من اتجاه إريتريا مع بدء الصراع.

    وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع إن رئيس الوزراء أبي أحمد ، الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي ، "أكد لي أن (القوات الإريترية) لم تدخل أراضي تيغراي".

    إريتريا، التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان بأنها واحدة من أكثر دول العالم قمعا، ظلت صامتة تقريبا بشأن نزاع تيغراي وهي عدو لدود لحكومة تيغراي الهاربة.

    وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة "تلقينا رسائل مقلقة من إريتريين يعيشون في الخارج وعندما نظرنا إليهم تأكدنا من أن عدة مئات من اللاجئين قد وضعوا في حافلات هذا الصباح لإعادتهم إلى منطقة تيغراي".

    وتقول جماعات إغاثة إن آلاف اللاجئين الإريتريين فروا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وإلى ميكيلي عاصمة تيغراي.

    وقالت الحكومة الإثيوبية إن "حركتهم غير المنظمة" تجعل من الصعب ضمان أمنهم وتقديم المساعدة لهم.

    وقال البيان إن معسكراتهم مستقرة الآن وتحت "السيطرة الكاملة" لإثيوبيا ، مضيفا أن "نقل المواد الغذائية إلى المخيمات جار".

    وتعتبر الحكومتان الإثيوبية وتيغراي أن الأخرى غير شرعية، نتيجة شهور من الاحتكاك المتزايد منذ تولى أبي السلطة في عام 2018 وتهميش جبهة تحرير تيغراي الشعبية التي كانت مهيمنة ذات يوم. يُعتقد أن آلاف الأشخاص قتلوا في القتال الذي بدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني وهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي.

    يعيش حوالي 6 ملايين شخص في تيغراي، ويعتقد الآن أن حوالي مليون شخص قد نزحوا. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن التأثير على المدنيين كان "مروعا".

    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - الحميرة، إثيوبيا 22 نوفمبر 2020
    © AFP 2020 / Eduardo Soteras
    أمريكا تكشف عن "تطور خطير" في صراع تيغراي

    وقالت الحكومة الإثيوبية هذا الأسبوع إن قواتها أطلقت النار على موظفي الأمم المتحدة واحتجزتهم لفترة وجيزة أثناء إجراء أول تقييم أمني لهم في تيغراي، وهي خطوة حاسمة في إيصال المساعدات. وقالت إثيوبيا إنهم اخترقوا نقاط التفتيش في محاولة الذهاب إلى حيث لم يُسمح لهم بذلك.

    في غضون ذلك، فر ما يقرب من 50 ألف إثيوبي إلى السودان كلاجئين، وهم الآن يلجأون إلى منطقة نائية ذات موارد قليلة.

    وقال بابار بالوش المتحدث باسم الأمم المتحدة للاجئين للصحفيين "المجموعات الأخيرة القادمة من مناطق أعمق داخل تيغراي تصل ضعيفة ومنهكة، وأفاد البعض أنهم أمضوا أسبوعين فارين داخل إثيوبيا وهم يشقون طريقهم إلى الحدود."

    وتابع بقوله "لقد أخبرونا بروايات مروعة عن توقيفهم من قبل الجماعات المسلحة وسرقة ممتلكاتهم. لقد أمضى الكثيرون وقتًا في الاختباء في الحقول والشجيرات لتجنب رصدهم".

    وأتم قائلا "بدون الوصول إلى إثيوبيا، لا يمكننا التحقق من هذه التقارير المزعجة".

    الموضوع:
    العمليات العسكرية في تيغراي (64)

    انظر أيضا:

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    وكالة: إثيوبيا تصر على إجراء في تيغراي تصفه الأمم المتحدة بـ"المقلق"
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    الحكومة الإثيوبية, رئيس وزراء إثيوبيا, أخبار إثيوبيا, حكومة إثيوبيا, إثيوبيا
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