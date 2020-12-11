بايدن: سنعمل على خلق مجتمعات قوية وشاملة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الجمعة 11 ديسمبر/كانون الأول، إن إدارته الجديدة تعمل على خلق مجتمعات قوية وشاملة.

وجاءت تصريحات بايدن في خطاب حول سياسات إدارته في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، نقلته وكالة "رويترز".

وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب الأمريكيين بالوثوق في اللقاحات المنتجة لمكافحة "كوفيد 19".

وقال بايدن "على الكونغرس التحرك لمساعدة الأمريكيين للتصدي لكورونا، نعلم أن لدينا اقتصاد سيء والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع".

وطالب بايدن الأمريكيون بالالتزام بارتداء الكمامة، محذرا من ارتفاع كبير في عدد الوفيات الفترة المقبلة جراء كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيجري تعيينات جديدة في إدارته من بينها وزير الزراعة.

وتطرق الرئيس الأمريكي في خطابه إلى عدد من الملفات الأخرى، مثل التجارة الأمريكية مع الصين، ووصفها أنها ضمن الأولويات الرئيسية لإدارته.

يتبع...