فوتشي يعلن استعداده لتلقي لقاح كورونا أمام الجمهور

أعلن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، اليوم الجمعة، عن أنه سيتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد أمام الجمهور وبصورة علنية، بغرض تشجيعهم على تلقيه.

وقال فوتشي في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه "سيتم تطعيمه علنا لكي يتمكن الناس من رؤيته وهو يتلقى التطعيم، وذلك بمجرد أن يصبح اللقاح متاحا له".

وأضاف فوتشي (79 عاما) إنه لم يتم تحديد موعد بشأن تلقيه لقاح "كورونا" بشكل علني، مشيرا إلى أنه يترك ذلك القرار لوزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار.

يشار إلى أن أنتوني فوتشي ساعد في قيادة استجابة الحكومة الفيدرالية لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

يشار إلى أنه وفي خطوة مماثلة، أبدى رؤساء أمريكا السابقين، باراك أوباما وجورج دابليو بوش وبيل كلينتون، استعدادهم لتلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد أمام الكاميرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات "كوفيد-19" متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية، وذلك في معرض ردها على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح فايزر-بيونتيك.

وأصبحت بريطانيا، يوم الثلاثاء الماضي، أول دولة تطرح لقاح "فايزر- بيونتيك".