محكمة الجنايات الدولية مستعدة لبدء التحقيق بالوضع في أوكرانيا

أعلن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، فاتو بينسودا، أن المحكمة مستعدة لبدء التحقيق بالوضع في أوكرانيا بعد دراسة هذه القضية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المدعي العام على موقع محكمة الجنايات الدولية: "بعد إجراء تحقيق شامل ومستقل للوضع يمكنني الإعلان اليوم أنه تم مراعاة المعايير القانونية لبدء التحقيق بشأن الوضع في أوكرانيا".

هذا وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضية "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبت في أوكرانيا في أثناء الأعمال القتالية وأثناء احتجاز المعتقلين، كما ستراجع كذلك الوضع في شبه جزيرة القرم.

يشار إلى أن شبه جزيرة القرم عادت إقليما روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/ آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/ آذار 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.

وكان القرم واحدا من الأقاليم الروسية حتى بداية خمسينيات القرن العشرين عندما قررت سلطات اتحاد الجمهوريات السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا.