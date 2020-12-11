إصابات "كوفيد-19" العالمية تتجاوز الـ70 مليونا

تجاوزت حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 بالعالم، الـ70 مليون حالة، وفق جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى.

موسكو - سبوتنيك. وحتى الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، أظهرت بيانات الجامعة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم وصل إلى 70 مليونا و538 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة أكثر من 1.58 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم.

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها الهند والبرازيل.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.