الأمم المتحدة: حماية المناخ الطريقة الوحيدة لجعل كوكب الأرض صالحا للعيش

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار دول الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بنسبة 55 في المئة على الأقل بحلول عام 2030.

موسكو - سبوتنيك. وكتب غوتيريش على تويتر "أرحب ببيان قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خفض انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي بنسبة 55 في المئة على الأقل بحلول عام 2030".

وأكد أن"الإجراءات العملية لحماية المناخ- الطريقة الوحيدة لجعل كوكب الأرض صالحا للعيش للأجيال الحالية والمقبلة".

I welcome the announcement by EU leaders to cut their net carbon emissions by at least 55% by 2030.



Transformative #ClimateAction is the only way to ensure a liveable planet for this and future generations. — António Guterres (@antonioguterres) December 11, 2020

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد بنسبة 55 في المئة على الأقل بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك قبل اجتماع الأمم المتحدة للمناخ في نهاية هذا الأسبوع.

واتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل لليوم الثاني على التوالي على مستوى القمة على اقتراح المفوضية الأوروبية بتشديد هدف الحياد المناخي بحلول منتصف القرن، إضافة إلى الاتفاق على استخدام 30 في المئة من الحزمة لدعم الانتقال الأخضر.