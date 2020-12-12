المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد كورونا

وافقت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم السبت، الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.، بحسب رويترز.

وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 وحالات الوفاة إلى 113019.

وتجاوزت عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 70 مليونا و538 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة أكثر من 1.58 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.