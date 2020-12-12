أمريكا تجيز استخدام لقاح "فايزر"... ترامب: سنبدأ توزيعه خلال أقل من 24 ساعة

صرحت السلطات الطبية الأمريكية، اليوم السبت، بالاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19، فيما قال الرئيس دونالد ترامب إن توزيعه سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها سمحت باستخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19، مع توقع بداية التلقيح خلال أيام، مما يمثل نقطة تحول في الولايات المتحدة حيث قتل الوباء أكثر من 292 ألف شخص.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليق على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام اللقاح إن "توزيعه سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة".

وأضاف ترامب في مقطع مصور، نشره عبر حسابه بموقع تويتر: "لقاح فايزر مطابق لمعايير السلامة، وسيكون مجانيا لجميع الأمريكيين"

وتجاوزت عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم 70 مليونا و538 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة أكثر من 1.58 مليون حالة وفاة بجميع أنحاء العالم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.