أفغانستان… سقوط عدة قذائف على مناطق متفرقة وسط العاصمة كابل

قالت وزارة الداخلية الأفغانية، صباح اليوم السبت، إن عدة قذائف صاروخية سقطت على العاصمة الأفغانية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، في ثاني هجوم من نوعه يهز كابول في أقل من شهر.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان عبر تويتر: "أطلقت أربعة صواريخ من حي لاب جار في كابول" مضيفا أن صاروخين سقطا قرب مطار كابول".

به اساس راپور ابتدایی

چهار فیر راکت از ساحه لب جر از یک واسطه سراچه فیر شده، دو راکت در اطراف دورتر از میدان اصابت کرده و در این ساحه هیچ خسارت ندارد. اما دو فیر راکت در ساحه مسکونی خواجه رواش اصابت کرده است. با تاسف یک تن شهید و یک تن مجروح گردیدند. — Tariq Arian (@TariqArian3) December 12, 2020

وأكدت شرطة كابول الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، قائلة إن معظم الصواريخ أصابت الجزء الشرقي من العاصمة.

يشار إلى أنه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قُتل ثمانية أشخاص في سقوط 23 صاروخا على كابول في هجوم تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية المدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.