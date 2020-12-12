أوباما يتحدث في لقاء مع سيف كوري عن الأخطاء الشائعة التي يرتكبها القادة عادة.. فيديو

احتك الرئيس السابق باراك أوباما ببعض من أقوى الأشخاص في العالم خلال فترة رئاسته، مما جعله يشكل خلفية واضحة بما يتعلق بأمور القيادة والممارسة السليمة لها بالنسبة له.

وفي حديث لأوباما مع نجم الدوري الأمريكي للمحترفين "ستيف كوري" خلال بث مباشر على إنستغرام أخبره بأنه من أكبر الأخطاء التي يرتكبها القادة عادة هو اعتقادهم بقدرتهم على البقاء متسلطين فوق رؤوس الجميع، بحسب ما ذكرت وكالة "cnbc" الأمريكية.

وأضاف، عند امتلاك القائد لهذا الأسلوب فلن تكون منظمته أو أي شيء تابع له بصورة جيدة كما ينبغي، لأن امتلاك عقلية السيطرة تمنع القائد من إقامة أي نوع من العلاقات مع الموظفين أو الوسط المحيط به والذي قد يلجأ إليه عندما تسوء الأمور.

وقال أوباما إن مفتاح القيادة الناجحة هو المعرفة التامة بكيفية تقوية الأشخاص المحيطين بك ومساعدتهم على النجاح، وفي هذه الحالة يكون نجاحهم مفيد للقائد أيضا.

كما تحدث عن خطأ آخر شائع أيضا وهو ظن الناس بأن القادة الجيدين هم جيدون بالفطرة، ولكن في الواقع أن القيادة هي مثل أي فعل آخر يحتاج إلى مهارة وممارسة لتسير بالشكل الصحيح.

وفي حديثه عن نفسه قال أوباما إنه لم يكن قائدا مثاليا على مر سنين رئاسته، الأمر الذي كان سببا حقيقيا له لكتابة مذكراته الجديدة "أرض الميعاد" والتي يشجع فيها الناس على تولي أدوارا قيادية بطريقة سليمة وناجحة، خاصة في المواقع التي تتعلق في الحكومة.