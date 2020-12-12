احتجاجات في ولاية أوهايو الأمريكية على قتل الشرطة رجلا أسود

خرج مئات المحتجين مساء الجمعة في وسط مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية مطالبين بالعدالة والشفافية في التحقيقات في مقتل شاب أسود الأسبوع الماضي برصاص نائب قائد الشرطة خارج منزله.

وقالت "رويترز" إن الحشد سار في وسط المدينة باتجاه مبنى ولاية أوهايو وهم يهتفون ، "لا عدالة، لا سلام، لا شرطة عنصرية". وانتشر بعض المشاركين في المسيرة في الشوارع وعرقلوا حركة المرور لكن التجمع كان سلميا على ما يبدو ولم ترد أنباء عن اعتقال أحد.

يذكر أن الاحتجاج يأتي بعد أسبوع من مقتل كيسي كريستوفر جودسون، 23 عاما، برصاص نائب قائد شرطة مقاطعة فرانكلين أثناء البحث عن هارب في حي نورثلاند حيث يعيش جودسون.

ونقلت السلطات عن الضابط قوله إنه رأى جودسون يحمل مسدسا وفتح النار عليه عندما تجاهل جودسون أمر النائب بإلقاء السلاح.

وقالت أسرة جودسون إنه كان عائدا من متجر شطائر محلي وأصيب في ظهره بينما كان على وشك دخول منزله، فيما قال تقرير الطب الشرعي إن جودسون أصيب بعدة رصاصات.

وتعد تلك أحدث واقعة في سلسلة من عمليات قتل الشرطة لأمريكيين من أصل أفريقي والتي أثارت موجة من الاحتجاجات على الظلم العنصري ووحشية سلطات إنفاذ القانون.