لأول مرة.. وصول قافلة مساعدات غير حكومية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي

وصلت أول قافلة مساعدات غير حكومية إلى عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد محملة بالأدوية والمواد الأخرى، منذ اندلاع القتال في إثيوبيا الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أن القافلة المكونة من سبع شاحنات بيضاء وصلت إلى مدينة ميكيلي وأن اللجنة نظمت هذه القافلة بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الإثيوبية.

وأضافت اللجنة أن مرافق الرعاية الصحية في ميكيلي أصيبت بالشلل بعد نفاد الإمدادات من الأدوية والمواد الطبية الأخرى مثل القفازات الجراحية وأن مستشفى آيدر الرئيسي في الإقليم اضطر إلى إغلاق وحدة الرعاية الفائقة وغرفة العمليات الجراحية بسبب النقص وعدم القدرة على تشغيل المولد.

وقال مدير منطقة أفريقيا باللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف "ظل الأطباء والممرضات، على مدى أسابيع بدون إمدادات جديدة ومياه جارية وكهرباء، ستضخ هذه الشحنة الطبية مخزونات جديدة وتساعد المرضى".

وقال تويلو جابراجيريس، وهو تاجر يبلغ من العمر 35 عاما، "ليس لدينا ما يكفي من الطعام أو المأوى هنا، لكن ينتابني خوف شديد من العودة".

هذا وعبر ما يقرب من 50 ألف لاجئ إلى شرق السودان منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني. ويوجد ما يقرب من 15 ألفا في مخيم أم راكوبة حيث تنتظر طوابير طويلة من الناس الطعام والأطباق في أيديهم في حين يقوم الوافدون الجدد ببناء أماكن للإيواء باستخدام أغصان الأشجار.