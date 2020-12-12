وزارة الدفاع التركية تنشر بيانا بشأن إجراء عسكري في قطر

نشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بيانا حول إجراء عسكري في قطر.

وقالت إن قواتها بقيادة القوات القطرية التركية المشتركة بالعاصمة القطرية الدوحة أجرت تدريبات عسكرية مع عناصر من القوات الخاصة القطرية، بحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات التركية العاملة في قيادة القوات القطرية التركية المشتركة وعناصر بقيادة القوات الخاصة القطرية، أجرت، اليوم السبت، في الدوحة تدريبات بالذخيرة الحية بطلقات مدفعية "العاصفة هاوتزر" عيار 155/22 مم.

يشار إلى أنه في يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تم افتتاح بالعاصمة القطرية الدوحة مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

ووفقا لوكالة" الأناضول" التركية، شارك في مراسم الافتتاح وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، ونظيره القطري غانم بن شاهين الغانم.

وفي حضور الوزيرين أكار والعطية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين في ختام المراسم، تلتها مباحثات ثنائية حضرها رئيسا أركان البلدين.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017؛ إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.