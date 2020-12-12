بتهمة تسخير 21 مهاجرا... الشرطة الإسبانية تعتقل 3 أشخاص

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة أشخاص بعد العثور على 21 مهاجرا يعملون لديهم بالسخرة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الشرطة، اليوم السبت، أنها عثرت على المهاجرين مختبئين في مصنع يستغل العمالة المهاجرة.

وحسبما ذكرت الشرطة، فإن أصحاب المصنع كانوا يجبرون هؤلاء المهاجرين على العمل أوقاتا طويلة، في ظروف غير ملائمة.

وأشارت إلى أنهم كانوا يتقاضون 2 يورو فقط في الساعة، في حين يقدر متوسط الأجور في البلد الأوروبي بـ 1050 يورو، في الشهر.

وفي مقاطع فيديو التقطتها الشرطة، يظهر العمال مختبئون وراء أكوام من الملابس داخل المصنع.

ويقع المصنع المتخصص في إنتاج الملابس وتصديرها لأفريقيا، في مدينة مورثيا الوقعة جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الشرطة الإسبانية في بيان أن المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في هذه القضية هم أب ونجليه.

وأشار البيان إلى أنهم استغلوا حاجة هؤلاء المهاجرين لإجبارهم على العمل في ظروف غير صحية وغير آمنة.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم الثلاثة أمام المحكمة اليوم السبت.