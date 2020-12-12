مجموعة "استرازينيكا" الطبية تشتري شركة أمريكية بمبلغ 39 مليار دولار

أعلنت مجموعة "استرازينيكا" البريطانية للمستحضرات الصيدلانية، التي تقوم بالانتهاء من وضع لقاح ضد "كوفيد-19"، اليوم السبت، شراء شركة "أليكسيون" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية مقابل 39 مليار دولار، بقصد تعزيز عملها في مجال علم المناعة.

وبحسب "فرانس برس"، قال الرئيس التنفيذي لشركة "استرازينيكا"، باسكال سوريوت، في بيان، معلناً عن أكبر صفقة لهذا العام في قطاع الأدوية: "لقد أثبتت شركة "استرازينيكا"، أنها رائدة في مجال علم الأحياء التكميلي، مما جلب فوائد غيرت الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض نادرة".

وأضاف: "نتطلع إلى الترحيب بزملائنا الجدد في أليكسيون حتى نتمكن من البناء معاً على خبرتنا المشتركة في مجال المناعة والأدوية الدقيقة لدفع الابتكار الذي يقدم أدوية تغير الحياة لمزيد من المرضى".

ووافق مجلسا الإدارة على صفقة النقد والأسهم، التي تقدر قيمة سهم أليكسيون بـ 175 دولارًا، وهي علاوة بنسبة 45 في المائة على سعر إغلاق الشركة التي تتخذ من بوسطن مقراً لها يوم الجمعة.

جنبا إلى جنب مع الباحثين من جامعة "أكسفورد"، وقد وضعت "استرازينيكا" لقاح "كوفيد-19" فعال، تخطط حكومة المملكة المتحدة لاستخدامه كدعامة من حملة التطعيم، بعد طرح لقاح آخر من قبل شركة "فايزر".

ولكن الموافقة على عقار "استرازينيكا/أوكسفورد" قد تم تأجيله بعد استفسارات حول نتائج تجاربها الأولية.

وفي يوم الثلاثاء، أصبح الشركاء في المملكة المتحدة أول صانعي لقاح من نوع "كوفيد-19" ينشرون بيانات التجارب السريرية في المرحلة النهائية في مجلة علمية، مما يزيل عقبة رئيسية.

ومن المتوقع أن يتم إغلاق عملية الاستحواذ الجديدة في الربع الثالث من عام 2021، وسيمتلك مساهمو أليكسيون 15% من الشركة المشتركة.

وقال لودفيغ هانتسون، الرئيس التنفيذى للكسيون، أن "هذه الصفقة تمثل بداية فصل جديد مثير لالكسيون" .

وأضاف "أننا نقدم الى استرازينيكا محفظة قوية وخط أنابيب مبتكر لأمراض نادرة وقوة عاملة عالمية موهوبة وقدرات تصنيعية قوية فى علم الأحياء".