تعطل نظام تزويد الأكسجين والكهرباء في محطة الفضاء الدولية

تعطل ظهر يوم السبت، النظام الروسي لتزويد الأكسجين (إلكترون - في ام) الموجود في وحدة زفيزدا الروسية في محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أبلغ رائد الفضاء سيرغي ريجيكوف مركز المراقبة والتحكم عن العطل الطارئ للنظام، مشيرا إلى أن العطل يرجع لانخفاض الضغط في النظام وتزامن ذلك مع إغلاق المكنسة الكهربائية المستخدمة في التنظيف على القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية.

وأشار ريجيكوف إلى أن احتياطيات الأكسجين تتوفر في كل من المحطة وعلى سفن الشحن التي تصل إلى هناك، لافتا إلى أن القسم الأمريكي من المحطة يضم نظام إنتاج الأكسجين داخل وحدة "ترانكويليتي".

يذكر أن رواد الفضاء الروس سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود سفيرشكوف ورواد الفضاء الأمريكيين كاثلين روبينز ومايكل هوبكنز وفيكتور غلوفر وشانون ووكر بالإضافة إلى الياباني سويشي نوجوتشي يتواجدون حاليًا على محطة الفضاء الدولية.

وفي سياق أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، لذا تم إيقاف عمل بعض المعدات في القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية.

وبحسب الوكالة أبلغ أحد المتخصصين في مركز مراقبة المهام في هيوستن رائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، أن وحدة شحن تفريغ البطارية خارج المحطة قد تعطلت.

واضطرت الوحدة الأمريكية إلى إيقاف تشغيل أجهزة الكشف عن الدخان والبرمجة، ولم ينجح الاتصال عالي السرعة مع الأرض.