علييف: سيتم إنشاء مركز مراقبة روسي - تركي في منطقة أغدام

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إنه سيتم إنشاء مركز مراقبة روسي - تركي مشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة أغدام في قره باغ.

وقال علييف لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت: "نحن في مرحلة إنشاء مركز مراقبة في منطقة أغدام. ذكر هذا في البيان الذي تم توقيعه في 10 نوفمبر. سيراقب مركز المراقبة التركي الروسي الالتزام بوقف إطلاق النار. في رأيي، هذا مؤشر جيد للتعاون الإقليمي. بما في ذلك التعاون بين تركيا وروسيا".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن قيام قوات حفظ السلام الروسية بتطهير أراضي ناغورني قره باغ، وإزالة الألغام من المطار بالقرب من مدينة ستيباناكيرت، وذلك حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم بشكل آمن.

يذكر أنه، تم توقيع اتفاقية بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تنص على وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، وكان الكرملين أعلن أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ وقد دخل حيز التنفيذ في العاشر من نفس الشهر.

ويتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.