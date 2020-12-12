يريفان وباكو تتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، قيام الجيش الأذربيجاني بتجديد هجماته العسكرية على قريتين في قره باغ.

وجاء في البيان صادر عن الدفاع الأرمينية: "في 12 ديسمبر، جدد الجانب الأذربيجاني عملياته الهجومية في اتجاه قريتي خين تاغلار وختسابيرد في جمهورية قره باغ. وتقوم وحدات جيش قره باغ بالدفاع".

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التقيد بنظام وقف إطلاق النار في قره باغ في الوقت الحاضر.

وفي سياق متصل أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى استقرار الوضع في قره باغ، لكنه أعرب عن قلقه بشأن أحداث يوم أمس.

وقال علييف:"في الوقت الحاضر، تقوم قوات حفظ السلام الروسية بمهامها. الوضع مستقر نسبيا".

وأضاف علييف: "وقعت عدة حوادث أمس.. هذا بالطبع يثير القلق".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.