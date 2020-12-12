ترامب: المحكمة العليا لم تهتم بأكبر عملية تزوير في تاريخ أمريكا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، المحكمة العليا في بلاده بتجاهل أكبر عملية تزوير في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "المحكمة العليا لم تهتم مطلقا بأكبر عملية تزوير على الإطلاق جرى ارتكابها في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب:"وانصب جل اهتمامهم على الصمود الذي يجعل الأمر في غاية الصعوبة أمام الرئيس لعرض قضية على أسس موضوعية".

The Supreme Court had ZERO interest in the merits of the greatest voter fraud ever perpetrated on the United States of America. All they were interested in is “standing”, which makes it very difficult for the President to present a case on the merits. 75,000,000 votes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020

​وأشار ترامب إلى أنه حصل على أصوات 75 مليون ناخب.

وقبل ساعات، أعرب ترامب عن شعوره بالخزي، بسبب رفض المحكمة العليا دعوى طالبت بإلغاء فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وقال ترامب في تغريدة له: "المحكمة العليا حقا خذلتنا.. لا تملك الحكمة ولا الشجاعة".

وكانت المحكمة، قد رفضت مساء أمس الجمعة، دعوى تقدم بها مدعي عام ولاية تكساس، بمساندة ترامب.

وطالبت الدعوى بعدم احتساب أصوات الناخبين في ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في الثالث من نوفمبر الماضي.