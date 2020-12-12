الصين تغلق مدينة دونغ ينغ على الحدود مع روسيا بسبب انتشار فيروس "كورونا"

وقالت القيادة المحلية لمكافحة كوفيد -19 في بيان "بناءً على الوضع الوبائي ومن أجل منع انتشار الوباء ، يجب التحكم بصرامة في دخول وخروج الأشخاص اعتبارًا من 13 ديسمبر 2020".

كما أدخلت المدينة قيودًا على النقل. حيث يتم تعليق حركة مرور الركاب والنقل العام وسيارات الأجرة مؤقتًا، كما تُحظر حركة السيارات الخاصة في دونغ ينغ.

وأعلنت المدينة في وقت سابق، عن اكتشاف حالة إصابة واحدة بفيروس "كوفيد-19".

في العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، هناك أكثر من 69.5 مليون شخص مصاب بفيروس كورونا، وتوفي ما يقرب من 1.6 مليون شخص.

قائمة الدول الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس (الولايات المتحدة والهند والبرازيل، تليها روسيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا).

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، اليوم السبت: تم تسجيل 13 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"في 11 ديسمبر/كانون الأول نزولا عن 15 إصابة في اليوم السابق (الجمعة)".

وأضافت اللجنة في بيان، نقلته "رويترز" أن "كل الحالات الجديدة جاءت من الخارج".

في اليوم السابق، الجمعة، قالت اللجنة: إن "البر الرئيسي سجل 15 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق (الخميس)".

وأشارت اللجنة إلى أن "العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى يوم الجمعة 86701 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634".

بالمقابل، سجلت روسيا، خلال آخر 24 ساعة، 28137 إصابة في البلاد، من بينهم 5184 (18.4%) دون أعراض مرضية.

وأعلنت روسيا تعافي 26118 شخصا من فيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2085958.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في روسيا 46453 حالة، وذلك بعد تسجيل 560 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.