أذربيجان: اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ لا يزال قائما رغم انتهاكه أمس

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن وقف إطلاق النار في ناغورنو قره باغ، لا يزال قائما، رغم الأنباء عن اختراقه أمس الجمعة.

باكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن "الجانب الأرميني ارتكب أعمالا استفزازية في الأراضي المحررة بأذربيجان، رافقها انتهاك لوقف إطلاق النار. واتخذت القوات المسلحة الأذربيجانية إجراءات انتقامية مناسبة. ويجري حاليا الالتزام بنظام وقف إطلاق النار".

في وقت سابق من اليوم، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية الجيش الأذري باستئناف المناورات بالقرب من مستوطنتين على حدود بلدة حدروت.

وسجلت قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو قره باغ انتهاكا لوقف إطلاق النار يوم الجمعة، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، ثم تسليم عدد من المناطق إلى سيطرة باكو ، وقيام الطرفين بتبادل الأسرى، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.