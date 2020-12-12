بشعار حربي... الإليزيه يرد على خطة دفاعية بريطانية

تجاهلت فرنسا، اليوم السبت، خطط بريطانيا لنشر سفن بحرية لحماية حقوقها في الصيد، في ظل توقعات بخروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول في قصر الإليزيه قوله:" ابق هادئا وواصل المسير"، مستشهدا بالشعار البريطاني في زمن الحرب.

وجاء ذلك ردا على قرار لندن بتسيير سفن تابعة للبحرية الملكية في حال انتهت الفترة الانتقالية للبريكست دون التوصل اتفاقية تجارية.

ورفض المسئول الفرنسي الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية، أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده لديها أربع سفن بحرية على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصايدها في حال انتهى الشهر الجاري دون التوصل لاتفاق.

وقالت مصادر بحرية إن الانتشار كان مخططا له منذ فترة طويلة، لكنه يأتي بعد أن ضاعف وزراء من حزب المحافظين بهدوء إجمالي أسطول سفن الدوريات من 4 إلى 8، في حالة حدوث أزمة ناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

يذكر أن قضية المصايد واحدة من النقاط الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية بشأن التجارة.