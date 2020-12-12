فرنسا: إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم "عمل همجي غير مقبول"

دانت وزارة الخارجية الفرنسية، إعدام الصحفي الإيراني روح الله زم، ووصفته بأنه "عمل همجي غير مقبول ويقوض حرية التعبير والإعلام" في إيران.

باريس- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان، اليوم السبت إن "فرنسا تدين بأشد العبارات إعدام الصحفي الإيراني روح الله وتعتبر أنه عمل فادح يمس بحرية التعبير وحرية الإعلام في إيران".

وأضافت أن "إعدام الصحفي الإيراني عمل همجي غير مقبول، ويتعارض مع تعهدات إيران الدولية".

وأعلنت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام في حق الصحفي المعارض، روح الله زم.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "حكم الاعدام نفذ فجر اليوم السبت بحق روح الله زم، أحد العناصر الرئيسية المناهضة للثورة الإسلامية ورئيس موقع التلغرام "آمد نيوز" والموجه لأعمال الشغب التي وقعت قبل 3 أعوام في إيران".

وكانت السلطة القضائية الإيرانية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، "تأييد المحكمة العليا في البلاد حكم الإعدام بحق المدون روح الله زَم، بتهمة نشر الفساد في الأرض ومعاداة النظام".

والصحفي الإيراني كان يعيش في فرنسا واعتقل العام الماضي، فيما لا يزال الغموض يشوب ملابسات اعتقاله.

وقالت الخارجية الفرنسية، إن زم غادر البلاد في 11 أكتوبر/تشرين الأول وبعدها بثلاثة أيام أعلن الحرس الثوري بإيران اعتقاله.

ويقول الحرس الثوري إن روح الله زم "كان موجها من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسية، ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات أمريكا والكيان الصهيوني، وعلى صلة بأجهزة استخبارات أخرى، وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات".