بعد ظهور أعراض عصبية جانبية... البيرو تعلق التجارب السريرية للقاح الصيني "سينوفارم"

تم تعليق التجارب السريرية للقاح "كوفيد-19" الذي طورته الشركة الصينية "سينوفارم" في جامعة "كاييتانو هيريديا" في بيرو، التي يجري علماء بها أبحاثًا كبيرة على هذا الدواء في البلاد.

وقال رئيس فريق البحث، هيرمان مالاغا، لراديو "بروغرامس ديل بيرو" على الهواء إن "التعليق مؤقت ومرتبط بظهور مضاعفات عصبية لدى أحد المتطوعين".

وأضاف: "منذ بضعة أيام، أبلغنا السلطات التنظيمية أن أحد المشاركين، البالغ من العمر 64 عامًا، قد أصيب بأعراض عصبية قد تكون مرتبطة بمتلازمة غيلان باريه".

وختم "يبدو هذا غير مرجح بالنسبة لنا، ولكن سلامة هذه الدراسات لها أهمية قصوى، لذلك تقرر تعليق البحث لمعرفة ما حدث".

الجدير ذكره أن شركتي "سينوفارم، و سينوفاك" تجريان حاليا المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية للقاحها المرشح في البرازيل وتركيا وإندونيسيا وهي من بين رواد إنتاج اللقاحات في الصين.

ولدى الصين ما لا يقل عن 5 لقاحات ضد كورونا مرشحة تجرى عليها المراحل الأخيرة للتجارب السريرية في أكثر من 12 دولة.

وتمت الموافقة حاليا على لقاح "سينوفاك" التجريبي للاستخدام في حالات الطوارئ في الصين، رغم أنه لم يحصل بعد على موافقة نهائية لطرحه في السوق.