ردا على تحليق قاذفات أمريكية… قائد عسكري إيراني: نواجه أي انتهاك لأجوائنا برد ناري

قاذفتان قنابل من نوع B-52H تابعتان لسلاح الجو الأمريكي حلقتا مع طائرات من سلاح الجو التابع لشركائنا الإقليميين في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية ضمن المهمة الثانية خلال الشهرين الفائتين. pic.twitter.com/YtGSpLupnC

في سياق متصل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) قولهم إن القاذفتين القادرتين على حمل قنابل نووية غادرتا قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا، الأربعاء، ونفذتا المهمة في الشرق الأوسط الخميس، ثم عادتا إلى قاعدتهما.