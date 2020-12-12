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    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

    محكمة فيدرالية أمريكية ترفض دعوى ترامب لإبطال نتيجة ولاية ويسكونسن

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    رفضت محكمة في ويسكونسن الأميركية، دعوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر في ولاية ويسكونسن، والتي فاز بها منافسه جو بايدن، بسبب "نقص الأدلة".

    موسكو - سبوتنيك. وقال قاضي فيدرالي أمريكي، بريت لودفيج، اليوم السبت "لأن المدعي (ترامب) فشل في إظهار خروج واضح عن توجيهات الهيئة التشريعية لولاية ويسكونسن، يجب رفض شكواه".

    المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر 2020
    © REUTERS / Mike Segar
    المحكمة العليا في نيفادا ترفض طعن حملة ترامب على نتائج الانتخابات

    وفقا للنتائج الأولية للجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن، فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية بأكثر من 20 ألف صوت. أكدت إعادة فرز الأصوات لأكبر مقاطعتين في الولاية انتصار بايدن، الرئيس المنتخب المفترض.

    وفي وقت سابق من اليوم، دعا ترامب المحكمة العليا إلى إظهار"الحكمة والشجاعة" في التعامل مع الدعوى التي رفعها مدعي عام ولاية تكساس، كين باكستو، لأبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات متأرجحة فاز فيها بايدن (وهي بنسلفانيا وجورجيا وويسكونسن وميشيغان).

    وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" يوم الجمعة: "إذا أظهرت المحكمة العليا حكمة وشجاعة عظيمتين فسوف يفوز الشعب الأميركي ربما بأهم دعوى في التاريخ وستحظى عمليتنا الانتخابية بالاحترام مجددا".

    وأعربت 18 ولاية أخرى خاضعة لسيطرة الجمهوريين و126 من أصل 196 عضوا جمهوريا في مجلس النواب عن دعمهم لهذه الدعوى.

    وعلى الرغم من نتائج التصويت، يصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومهم الديمقراطيين بالاحتيال.

    وقدمت حملة ترامب الانتخابية عشرات الدعاوى ضد نتائج التصويت في الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في السباق الرئاسي لكن القضاء رفض معظمها.

    انظر أيضا:

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    انتخابات, ترامب, أمريكا
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