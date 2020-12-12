دبلوماسي إيراني يتوعد المتورطين في اغتيال فخري زادة

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، اليوم السبت عن المدير العام لدائرة السلام والأمن الدوليين بوزارة الخارجية الإيرانية، رضا نجفي، أن منفذي عملية اغتيال فخري زادة والكيان الإرهابي الذي يقف ورائها سيدفعون الثمن في الوقت المناسب.

جاء هذا خلال كلمته أمس الجمعة في الاجتماع الخاص بكبار المسؤولين لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) الذي ترأسته كازاخستان.

وأكد نجفي على إدانة غالبية الدول الأعضاء في منظمة "سيكا" لعملية اغتيال عالم الذرة الإيراني، مشيدا بدوره في الأنشطة النووية والطبية السلمية.

وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قال إن إسرائيل ومن وصفهم بـ"العملاء لها" سيدفعون ثمن عملية "الاغتيال الجبانة" للعالم النووي والدفاعي محسن فخري زاده.

وأضاف اللواء سلامي خلال زيارته لأسرة العالم الإيراني: "جريمة الإرهابيين الوحشية، خلقت شرفا عظيما للشهيد الدكتور فخري زاده، وهذا العالم كالشهيد اللواء الحاج قاسم سليماني، انتقم من الأميركيين مرات عديدة خلال حياته".

وشيعت إيران، مؤخرا جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية، إسرائيل، بتنفيذ عملية الاغتيال.