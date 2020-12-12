إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 16 مليونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، إن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تجاوز 16 مليونا.

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لإحصاء الجامعة، ارتفع عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة إلى 16014839، بإجمالي 296977 حالة وفاة.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز تعافى أكثر من 6.1 مليون مريض بعد شفائهم.

وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتواصل إصابات فيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة في الارتفاع مع قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للفيروس في البلاد.

هذا وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم الجمعة ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة. وتم إصدار أول ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بالشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، مما يسمح بتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب مساء الجمعة على "تويتر"أن"إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ"، ووعد الأمريكيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.