على خلفية "قصيدة أردوغان"... تركيا لطهران: وقفنا إلى جانبكم حينما أدار الجميع ظهورهم لكم

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على رفض أنقرة تصريحات استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت مصادر دبلوماسية، يوم السبت، أن تشاووش أوغلو وظريف تباحثا في اتصال هاتفي، بشأن قصيدة ألقاها الرئيس أردوغان في العاصمة الأذربيجانية باكو، الخميس، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقال أوغلو في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني:"القصيدة تتعلق بإقليم "قره باغ"، والرئيس أردوغان لم يلمح مجرد تلميح إلى إيران".

وأضاف: "كان الأجدر بإيران التواصل مع الجانب التركي عبر القنوات المفتوحة رغم أن القصيدة لم تكن تمسها، مؤكدا: "عدم قبوله إدلاء تصريحات لا أساس لها شديدة اللهجة استهدفت الرئيس أردوغان، بذريعة القصيدة، في وقت كان بإمكان طهران التواصل مع أنقرة عبر القنوات المفتوحة".

وقال أوغلو إن "تركيا وقفت إلى جانب إيران في أيام الشدائد؛ حينما أدار الجميع ظهورهم لها، داعيا نظيره الإيراني إلى عدم نسيان هذه الحقيقة".

يشار إلى أن الخارجية الإيرانية استدعت، الجمعة، السفير التركي دريا أورس، على خلفية المقطوعة الشعرية التي قرأها الرئيس التركي في مراسم باكو.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن نائب وزير الخارجية استدعى السفير التركي، وقدم إليه استنكار الوزارة الشديد، وأن طهران تنتظر توضيحات حول الموضوع.

وردا على استدعاء سفيرها، استدعت الخارجية التركية الجمعة، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند، معربة عن استيائها من ادعاءات لا أساس لها، وجهتها طهران بحق الرئيس أردوغان.