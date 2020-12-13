وزير الصحة الأمريكي يعلن بدء توزيع لقاح فايزر المضاد لكورونا في عموم الولايات

أعلن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، اليوم الأحد، البدء بتوزيع ملايين الجرعات من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا في عموم الولايات.

وقال عازار في تغريدة عبر تويتر: "بدأنا بتوزيع ملايين الجرعات من أول لقاح اعتمدته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عموم الولايات".

We now have begun the distribution of millions of doses of the first @US_FDA authorized COVID-19 vaccine across the United States.



Here in the Vaccine Operations Center at @HHSGov, the #OperationWarpSpeed team will monitor the distribution and delivery of the vaccine. pic.twitter.com/xiiih3ykBp — Secretary Alex Azar (@SecAzar) December 13, 2020

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أصدرت يوم الجمعة ترخيصا للاستخدام الطارئ لأول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة. وتم إصدار أول ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بالشراكة مع شركة "بيونتيك" الألمانية، مما يسمح بتوزيع اللقاح في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليق على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام اللقاح إن "توزيعه سيبدأ خلال أقل من 24 ساعة".

وأضاف ترامب في مقطع مصور، نشره عبر حسابه بموقع تويتر: "لقاح فايزر مطابق لمعايير السلامة، وسيكون مجانيا لجميع الأمريكيين".

يشار إلى أن إجمالي إصابات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة تجاوز، أمس السبت 16 مليونا، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.