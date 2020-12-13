قتلى وجرحى في انفجار يستهدف سيارة برلماني أفغاني

أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، بوقوع انفجار في العاصمة كابول أسفر عن مقتل وجرح العديد من المواطنين.

وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية نقلا عن مصادر أمنية أن الانفجار استهدف سيارة نائب في البرلمان الوطني في العاصمة الأفغانية كابول.

At least two people were killed and eight more were wounded in an #IED blast which targeted a Land Cruiser type vehicle, in Hotel Parwan area of #Kabul at around 07:45am on Sunday, Police said.

Eyewitnesses say the target was the employee of Tawfiq Wahdat, a Parliament member. pic.twitter.com/oRpCVFtKVJ — Ahmad (@_ahmadalhindi) December 13, 2020

وبحسب السلطات الأمنية الأفغانية، وقع الانفجار صباحا من خلال تفجير قنبلة لاصقة تم تثبيتها على سيارة النائب بالقرب من فندق في إحدى شوارع كابول.

وقال مصدر أمني إن النيران اشتعلت في السيارة التي يملكها العضو في البرلمان محمد توفيق وحدات عقب الانفجار. ولم يُعرف على الفور ما إذا كان المشرع قد تضرر من الهجوم. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ومن جانبه، صرح المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، بأن "شخصين لقيا مصرعهما وأُصيب اثنان آخران بجروح جراء الانفجار".

وأدى الانفجار إلى تصاعد عمود من الدخان الكثيف إلى السماء وأثار حالة من الذعر.