تفاصيل حملة توزيع لقاح "كوفيد 19" في أمريكا

كشفت وسائل إعلام عالمية، تفاصيل حملة توزيع لقاح "كوفيد 19" في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفتها بأنها واحدة من أكبر وأصعب مشاريع توزيع اللقاحات في العالم.

ورصدت وكالة "رويترز" انطلاق قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات صغيرة بها لقاح "كوفيد 19"، تمهيدا لبدء عمليات التوزيع غدا الاثنين.

وخرجت قافلة الشاحنات المحملة بحاويات بحجم حقيبة السفر، من مجمع التصنيع، التابع لشركة "فايزر" في ولاية ميتشيغان الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية المعنية اعتمدت مساء يوم الجمعة استخدام اللقاح، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك.

وتتضمن خطة توزيع اللقاح، مرافقة ضباط أمن الشحنات، منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.