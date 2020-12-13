إصابات خلال احتجاجات سياسية عنيفة في واشنطن

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بوقوع إصابة أربعة أشخاص إثر احتجاجات سياسية عنيفة بين مؤيدين ومناهضين لترامب في العاصمة واشنطن وذلك قبيل اجتماع المجمع الانتخابي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت الصحيفة، إن أربعة أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفى من جروح الطعن بعد مواجهة بين جماعة "براود بويز" العنصرية المؤيدة لترامب ومتظاهرين مناهضين لترامب في ساحة الحرية بوسط المدينة.

واعتقل ضباط شرطة العاصمة 23 شخصا خلال الاشتباكات بحسب ما ذكرته شبكة التلفزيون الأمريكية "WRC-TV".

Klan rally in support of Trump in Washington DC.



Enrique Tarrio, leader of the white Supremacist group, Proud Boys, was spotted at the WH. Trump’s admin claims he was there for a Christmas tour. 😳



Yea, ok.



pic.twitter.com/qEuCS6lO45 — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) December 12, 2020

وشهدت العاصمة الأمريكية التظاهرات قبل يومين من اجتماع المجمع الانتخابي، لانتخاب جو بايدن رئيسا للبلاد رقم 46، بشكل رسمي.

ويرفض ترامب، الذي ستنتهي ولايته في 20 يناير/كانون الثاني، التنازل عن السلطة، ومتمسكا بمزاعم الاحتيال التي رفضتها محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، وحتى المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي، بسبب نقص الأدلة.