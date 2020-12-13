"أزمة أبيات الشعر"... إيران تعلن انتهاء "سوء الفهم" مع تركيا

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، انتهاء "سوء الفهم" بين طهران وأنقرة، عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

وقالت السفارة الإيرانية في تركيا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن الطرفين أكدا أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين.

Türkiye Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu ile İran Dışişleri Bakanı @JZarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılma giderildi ve taraflar,iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemini vurguladı.#kardeşlik https://t.co/pxcMcfQmLP — Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) December 12, 2020

​وبحث وزيرا خارجية البلدين، خلال مكالمة هاتفية، أمس السبت، الخلاف الدبلوماسي الذي برز بين دولتيهما بعدما تلا الرئيس التركي أردوغان، خلال زيارته إلى باكو مؤخرا، أبيات شعر تتحدث عن نهر آراس الحدودي، الأمر الذي أثار غضب المسؤولين الإيرانيين، ورأى في ذلك الكثير من الإيرانيين اعتداء على سيادة بلدهم.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير تركيا بطهران، يوم الجمعة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس التركي أردوغان، التي وصفتها بـ"التدخلية وغير المقبولة في شؤون الجمهورية الإسلامية".

وعلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر": "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران. ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن اذربيجاننا العزيزة".

فيما استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند، بسبب استيائها من ادعاءات وجهتها طهران بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعبرت الخارجية التركية للسفير فرازمند، عن استيائها من استدعاء الخارجية الإيرانية سفير أنقرة دريا أورس، بعد تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.