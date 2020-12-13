بيان إيراني جديد يهاجم أردوغان رغم الإعلان عن انتهاء الأزمة

أصدر مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، بيانا "استنكر فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تمس وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأعلن 214 نائبا في البرلمان الإيراني، احتجاجهم على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدين أن "أدبيات الرئيس التركي المثيرة للانقسام غير مقبولة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال البيان، إن "استخدام الأدبيات المثيرة للانقسام من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتوقع حسن الجوار وبذل الجهود من أجل وحدة العالم الإسلامي وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، يعد أمرا مستغربا للغاية وغير مقبول ونحن ندينه بشدة".

وأضاف: "أن هذه الأدبيات التي تذكرنا بالألم الذي أصاب جسد أرض إيران العظيمة جراء الفصل القسري واللاارادي لجزء مهم من الشعب الإيراني، هي قصيدة كتبها شاعر وقرأها إيرانيون أعزاء يحزنهم الفراق".

يأتي ذلك بعدما أعلنت السفارة الإيرانية في تركيا، "انتهاء سوء الفهم" بين طهران وأنقرة، عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية البلدين، موضحة أن الطرفين أكدا أهمية تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير تركيا بطهران، يوم الجمعة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس التركي أردوغان، التي وصفتها بـ"التدخلية وغير المقبولة في شؤون الجمهورية الإسلامية".

وعلق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على ذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر": "لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران. ألم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن اذربيجاننا العزيزة".

فيما استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الجمعة، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد فرازمند، بسبب استيائها من ادعاءات وجهتها طهران بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وعبرت الخارجية التركية للسفير فرازمند، عن استيائها من استدعاء الخارجية الإيرانية سفير أنقرة دريا أورس، بعد تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.