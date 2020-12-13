مزارعو الهند يصعدون احتجاجاتهم مع استمرار الخلاف على قوانين جديدة

صعد عشرات الآلاف من المزارعين الهنود، اليوم الأحد، احتجاجاتهم على ثلاثة قوانين زراعية جديدة تهدف إلى إصلاح قواعد شراء وتسعير الحبوب الغذائية من خلال السماح للشركات الخاصة بالوصول المباشر إلى القطاع الزراعي الواسع.

ونظم مزارعون غاضبون احتجاجات بالقرب من نيودلهي بعد رفض تأكيدات رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن القوانين ستضاعف دخل المزارعين.

وفشلت ست جولات من المحادثات بين مسؤولي الحكومة وزعماء اتحادات المزارعين في تسوية الأزمة التي تشكل تحديا لحكومة مودي. وقال كمال بريت سينغ بانو، زعيم جماعة (احتجاج المزارعين المتحدين)، وهي واحدة من 30 جماعة تعارض القوانين، "سيطلق مئات المزارعين مسيرة بالجرارات إلى نيودلهي للتعبير عن رفضنا لهذه القوانين الجديدة".

وأضاف "تريد الحكومة تشويه سمعة حركتنا وسحقها، لكننا سنواصل الاحتجاج السلمي". وفقا لـ"رويترز".

“The greatness of humanity is not in being human, but in being humane.” – Mahatma Gandhi



Serving food to #Farmers at Tikri border. @nsui stands with farmers.#FarmersProtest pic.twitter.com/ahBUwbcg0S — Neeraj Kundan (@Neerajkundan) December 13, 2020

وكثفت السلطات المحلية إجراءات الأمن ونشرت قوات الشرطة ونصبت المتاريس لمنع المزارعين من دخول نيودلهي بأعداد كبيرة. وعبرت أحزاب المعارضة وبعض كبار الاقتصاديين عن دعمهم للاحتجاجات.

وكتب كوشيك باسو، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للحكومة الاتحادية، على تويتر "لقد درست مشروعات القوانين الزراعية الجديدة وأرى أنها معيبة وستضر بالمزارعين".

Growing up in Punjab meant seeing these faces, endlessly working, day & night, all around you & in your own home. It’s so sad watching them get treated like this but let’s not forget, each & every one of them have the blood of a warrior and nothing can stop them. #FarmersProtest pic.twitter.com/JAqq2bdw5T — ampal kaur (@ampalk) November 28, 2020

وقال باسو "إن تشريعاتنا الزراعية بحاجة إلى التغيير لكن القوانين الجديدة ستخدم في نهاية المطاف مصالح الشركات أكثر من المزارعين".