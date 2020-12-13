أذربيجان تتهم القوات الأرمينية بقتل 4 من جنودها في قره باغ

أعلنت أذربيجان، اليوم الأحد، عن مقتل 4 جنودها وجرح اثنين آخرين في قره باغ، متهمة بذلك الجانب الأرميني.
باكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان مشترك لوزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة الأذربيجاني: فإنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار، أعلنت وسائل الإعلام الأرمينية، نقلا عن الدوائر الرسمية في بلادها، أن قوات مسلحة تابعة لها مفقودة في منطقة غابات. وناشد الجانب الأرميني قيادة قوات حفظ السلام الروسية بالعثور عليهم وإجلائها".
وأضاف البيان "الجانب الأذربيجاني وفر كل الشروط لاجلاء القوات المسلحة الأرمينية، وفي ظروف جوية صعبة، وصل جنود من قوات حفظ السلام الروسية إلى هذه المنطقة، وبمساعدة مكبرات الصوت، ناشدوا الجماعات المسلحة الأرمينية في المنطقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم، الذين تم تقديمهم على أنهم "مفقودون" و"ضائعون"، علماً أن الأفراد العسكريون لقوات حفظ السلام الروسية تصرفوا بمسؤولية واحترافية عالية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإخلاء المسلحين الأرمن".
وتابع البيان "من الواضح أن الجماعات المسلحة لم تغادر الإقليم، وتقوم بمهاجمة العسكريين والمدنيين الأذربيجانيين".
وأوضحت أنه "في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قُتل 3 جنود أذربيجانيين في هجوم على أراضي قرية سور في منطقة خوجافيند، وأصيب اثنان. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قتل جندي بالقرب من قرية حدروت... وبالنظر إلى ما سبق، اضطر جهاز أمن الدولة الأذربيجاني إلى القيام بعملية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة".
يشار إلى أن أرمينيا أعلنت أمس السبت، أن الجيش الأذربيجاني استأنف هجومه بالقرب من قريتين في قره باغ، وبدورها، أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، احترام وقف إطلاق النار في الأقليم.
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